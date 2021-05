Mientras los turistas esquían, inmigrantes arriesgan su vida cruzando los Alpes en busca de asilo

Los migrantes se enfrentan a un traicionero viaje desde Italia a Francia a través de los Alpes a través y montañas de 2500 m con temperaturas de - 20ºC . Con mapas hechos a mano y sin experiencia en ese entorno, muchos no sobreviven. Hasan, de 27 años, nació en Darfur (Sudán). Cuando estalló la violencia tuvo que huir. “Me llevaron a una prisión y me golpearon... me disparaban desde la distancia con armas de fuego. Mi madre y mi hermano me ayudaron a escapar". Ahora en Italia, está a punto de emprender otro viaje que pone en peligro su vida.