Los miembros abandonan una 'triste' Mar-a-Lago después de la derrota de Trump (en)

Muchos de los, en tiempos, leales miembros de Mar-a-Lago se van porque ya no quieren tener ninguna relación con el expresidente Donald Trump, según el autor del libro definitivo sobre el resort. "Es un lugar muy desanimado", dijo el sábado Laurence Leamer, historiador y autor de "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump's Presidential Palace", al presentador de MSNBC Alex Witt en "Weekends with Alex Witt". Dijo que los miembros "no están preocupados por la política y dijeron que la comida no es buena".