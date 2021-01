El miedo se instala en Granada tras los últimos terremotos: "Tengo la puerta abierta...

...por si hay que salir corriendo". Han pasado más de doce horas desde que Granada tembló por última vez de manera intensa y Carmen todavía no puede respirar tranquila. A los tres terremotos de magnitud superior a los cuatro grados en la escala de Richter les han seguido más de cuarenta pequeños seísmos y así, dice, "no se puede vivir". Con la puerta abierta “por si hay que salir corriendo” y tras una noche en vela que no podrá olvidar, esta vecina de Santa Fe, uno de los epicentros del miedo,