"Me metió la mano en la vagina": agresión sexual en un hospital de París tras ser ingresada por epilepsia

El juicio tras la denuncia interpuesta por Marta L.R., una vecina de Villablanca, Huelva, que lleva seis años esperando a que se dicte una sentencia definitiva por una agresión sexual que sufrió en un hospital de París, en enero de 2012, cuando se encontraba allí de Erasmus y tuvo que ser ingresada por una crisis de epilepsia, se celebrará finalmente este lunes. "Él no sabía que yo estaba consciente, momento en el que me metió la mano entera en la vagina, me tocó el pecho y comencé a gritar y vinieron varios enfermeros".