Mensaje de un niño que explica qué es tener Asperger  

Federico García Villegas, un chico de 8 años que padece el síndrome, cautivó la atención de miles de usuarios al publicar un video en el que se describe y pide comprensión. "No es una enfermedad". "Mi mamá me explicó que si suponemos que nuestro cerebro está hecho de piezas de lego,la mayoría de las personas estarían armadas con las instrucciones, pero los Asperger están armados con las mismas piezas pero sin mirar el folleto", intenta explicarnos Federico. "¡Pero ey, ¿quién dice que no hay muchas maneras de llegar al mismo resultado?!".