Al menos 800.000 mujeres en España están en riesgo de un embarazo no deseado por no usar anticonceptivos

Un 27,8% de las mujeres en España entre 15 y 49 años no utilizan métodos anticonceptivos. El dato se extrae del informe bienal del Observatorio de la Sociedad Española de Contracepción (SEC). La SEC, que aunque tiene intención de corregirlo por ahora solo pregunta a mujeres. Entre las razones que aducen están "tener pareja estable", "efectos secundarios", "desinterés", "incomodidad", "su pareja no quiere" o, un 5,3%, "otros motivos", sin especificar. En realidad, la proporción de mujeres en peligro de tener un embarazo no deseado es mayor.