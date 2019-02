Las mejores zapatillas de deporte del juego de estrellas de la NBA, todos los años desde 1988  

El Juego de las Estrellas de la NBA es uno de los mejores eventos anuales del deporte, pero seamos honestos, generalmente no se debe a la emocionante acción en la cancha. Tan genial como es ver a los grandes nombres del equipo de baloncesto solo por una noche, la magia a menudo tiende a desvanecerse en algún lugar alrededor del tercer o cuarto callejón sin contestar de la noche. Sin embargo, eso no quiere decir que el Juego de las Estrellas no contenga momentos memorables , especialmente en el departamento de calzado.