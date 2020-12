Los mejores recursos TIC de utilidad que no solo son para los docentes sino también para los alumnos disponibles en Internet. Todos los alumnos son capaces de estudiar, pero ¿cuántos de ellos lo hacen bien? Muchas veces el suspenso se asocia a una falta de estudio, de ahí que se repita la frase: “has suspendido porque no has estudiado lo suficiente”.