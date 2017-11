Medios, espías, poder y la nueva Guerra Fría

El mayor medio público ruso con presencia en Estados Unidos ya no es un medio de comunicación. Ahora es un «agente extranjero», por decisión del gobierno Trump. Ser «agente extranjero» supone para Russia Today, por ejemplo, que ahora debe dejar claras las actividades y finanzas del canal. Y facilitar todos los datos de sus trabajadores, sean rusos o no. RT considera esto una «caza de brujas» pero ha aceptado registrarse como tal agente. No hacerlo suponía un riesgo inmediato de prohibición de emisiones.