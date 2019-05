Medicamentos que incrementan riesgo de diabetes

Si tomas alguno de estos medicamentos, c De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) de los National Institutes of Health (NIH), existen algunos medicamentos que causan diabetes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de diabetes ha aumentado velozmente en los países de ingresos medianos y países de ingresos bajos. Y es que son diversos los factores de riesgo para la diabetes tipo 2, es decir, aquellos factores que aumentan el riesgo onsulta con tu especialista.