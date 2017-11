McKinsey, el gobierno en la sombra de Telefónica

McKinsey es un consultora de administración estratégica. Con Pallete, nuevo presidente de Telefónica ha ganado muchos enteros en la toma de decisiones. No hay decisión importante en la que no intervengan, lo controlan todo. Influyen, deciden, y gobiernan. Y sus tarifas son de aúpa (hace años se decía que 6.000 Euros/día por un socio consultor). Quien ha formado parte de ellos nunca deja de ser un McKinsey de por vida. Además de su relación con Telefónica, la telco no ha parado de contratar ex McKinsey en su cúpula los últimos años.