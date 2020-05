La mayoría de los estadounidenses no quieren que los inmigrantes indocumentados obtengan ayuda financiera COVID19 [ENG]

Encuesta: 61% dice que el gobierno no tiene responsabilidad de proporcionar ayuda económica a los indocumentados que han perdido sus empleos. Podría explicar por qué incluso los demócratas están dejando a los inmigrantes olvidados y por qué los republicanos que los han vilipendiado durante mucho tiempo cambian su enfoque hacia el nuevo villano, China. No obtienen nada, aunque muchos han perdido sus empleos y otros permanecieron en la primera línea trabajando en plantas empacadoras de carne infestadas de COVID19, trabajando en el campo, etc.