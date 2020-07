La mayor apuesta bajista de la historia: 20.000 millones contra Tesla Motors

No hay una batalla más sangrienta en Wall Street que la que se está desatando en 2020 sobre Tesla Motors entre grupos enfrentados de inversores institucionales (alcistas vs bajistas) que ven futuros opuestos para la empresa de coches eléctricos y baterías. La cuestión es que el pulso no es nuevo. La guerra viene de lejos hasta el punto de que ha dejado muchos cadáveres por el camino, sobre todo, en el bando de los inversores bajistas que se han buscado la ruina con la empresa de Elon Musk.