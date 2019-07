Masters of Umdaar, un fascinante mundo de aventuras para FATE

Se trata de una ambientación para FATE que nos transporta a un mundo en donde la magia y la ciencia se confunden. Lleno de criaturas de todo tipo, y peligrosas ruinas que ocultan poderosos secretos. Los jugadores encarnarán a "Arqueonautas", o mejor dicho arriesgados arqueologos que se atreverán a explorar los lugares desconocidos de este mundo en la búsqueda de los artefactos dejados por las civilizacions perdidas del pasado. Este juego recuerda a series animadas como He-Man and the Masters of the Universe, o Thundercats.