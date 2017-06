"Los que más grande llevan la bandera de España, más ignoran de su país"

Santiago Lorenzo, escritor y ex cineasta: "Lo de las novelas está fenomenal. ¡Se está tan bien! He dado con unos editores fenomenales, mucho más creativos que yo. Por otro lado, hace dos años le dieron el Goya de Honor a Mariano Ozores y yo no quiero pertenecer a un gremio que premia a Mariano Ozores, ¿sabes? Porque me repugna él y toda su morralla. La Academia se puso en pie a aplaudirle. No pienso trabajar ahí… ni harto de nada".