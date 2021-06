Más detalles de la base lunar ILRS de China y Rusia

El pasado marzo fuimos testigos del nacimiento del proyecto de la Estación Lunar Internacional de Investigación entre Rusia y China. En principio, y a pesar de los grandes titulares, el proyecto fue concebido como una iniciativa algo descafeinada en la que juntar, pero no fusionar, las diferentes propuestas de misiones lunares no tripuladas de ambos países. Pese a todo, no estaba muy claro si el proyecto se consolidaría o si quedaría relegado a un segundo plano en el plazo de unos meses. Hoy ya podemos decir que es lo primero.