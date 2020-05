Marqueses y terroristas

Que te llamen “marquesa” y tú respondas “hijo de terrorista” no sé en qué lugar deja a los marquesados. Yo entiendo que a Pablo Iglesias le parezca el título de marquesa algo malo, pero no entiendo que a una marquesa sí, o que al menos le remueva tanto como para poner patas arriba el Congreso. Porque al responder de esta forma parece que ser marqués es una cosa tan abominable que sólo hay algo peor, que es ser terrorista. Poca conciencia de clase vi ahí en un partido al que le sobra. No funciona ni como equivalencia: la aristocracia se hereda…