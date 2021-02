Su marido acaba de fallecer. Venga a sacarlo. No tenemos sitio para tantos muertos

Marina Lorenzo Paz escribió una carta al director de La Voz de Galicia. Quería contar la fatalidad que acababa de sufrir su familia y «dar testimonio para que todo el mundo se entere, porque la gente de a pie no lo sabe.«Su marido acaba de fallecer. Sufrió un paro y no remontó. Venga a sacarlo cuanto antes. No tenemos sitio para meter más muertos», le comunicaron. «Ya no me acuerdo qué le dije pero sé que él me contestó: Si no puede usted, busque a un familiar»