Mapfre, la aseguradora con peor política climática de la Unión Europea

Las francesas AXA y Scor Re; la italiana Generali; las alemanas HDI Global, Allianz o Munich Re... No hay ni una sola aseguradora de la UE que tenga peores notas que Mapfre de entre todas las aseguradoras de la Unión que ha valorado el último informe Insure Our Future. Este informe, que ha sido elaborado por una coalición de 19 oenegés de 11 países, ha puntuado las politicas climáticas de 30 de estas compañías. Lo ha hecho en función de tres criterios: (1) liderazgo climático; (2) si aseguran o no activos de carbón, gas y petróleo; y (3)...