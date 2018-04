Una investigación reciente de The New England Journal of Medicine la califica como una “creciente y preocupante crisis de salud pública” y nadie duda ya en llamarla epidemia. La obesidad es uno de los mayores retos que afronta hoy la salud a nivel global, además del envejecimiento y enfermedades tan importantes como el cáncer o los trastornos neurodegenerativos.