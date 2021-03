El Manchester United, nuevo rey de Europa (1999)

Esas diecinueve finales me han permitido ver muchísimas cosas. He visto el drama de la muerte en aquella triste final de Bruselas entre la Juventus y el Liverpool, he visto la expresión de incredulidad en las caras de los jugadores del Steaua de Bucarest rumano cuando le arrebataron la final del 86 al multimillonario Barcelona, he visto al PSV ganar tras 11 penaltis agónicos en el 88 [...] Tantos años y tantas experiencias que yo creía haberlo visto todo sobre un campo de fútbol. ¡Qué equivocado estaba!