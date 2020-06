Resulta que el guitarrista de Faith no more Roddy Bottum tiene un novio y han montado una pareja musical a la que han llamado MAN ON MAN. Como single de adelanto, componen una canción llamada DADDY y con dos dolares, una sábana y calzones nuevos, hacen un vídeo. Lo suben a youtube y va la plataforma de vídeo y se lo censura. Muchos aún nos preguntamos por qué…