Maduro llama ‘imbécil’ a Santos por desconocer resultados electorales

El presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió una vez más contra su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, a quien llamó “imbécil” tras advertir que no reconocerá los resultados de los comicios presidenciales del domingo. "Por ahí salió el imbécil de Santos diciendo que él no reconoce los resultados de las elecciones, es una falta de respeto a ustedes. Ellos ya saben que a Maduro no le gana nadie el domingo 20 de mayo", dijo el mandatario durante un mitin de campaña en La Fría, en el estado Táchira (frontera oeste con Colombia).