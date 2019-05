Madrid Nuevo Norte no sale adelante esta legislatura tras el "no" de los grupos a un pleno en puertas del 26M

Madrid Nuevo Norte no saldrá adelante en esta legislatura tras el 'no' de los grupos municipales a un pleno que, de convocarse, se haría el 24 de mayo, "a las puertas de las elecciones", ha informado este martes la socialista Mercedes González. El PP no ha acudido a la reunión convocada a las 12 horas por la alcaldesa, Manuela Carmena, al considerar que no tenía validez alguna y que lo único aceptable hubiera sido una junta de portavoces.