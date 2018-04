MS is different for everyone. You can get symptoms in many parts of your body. MS is a neurological condition. That means it affects your nerves. Only a neurologist can diagnose MS. || MS es diferente para cada persona. Puedes tener síntomas en diferentes partes de tu cuerpo. La MS es una condición neurológica. Eso significa que afecta a tus nervios. Sólo un neurólogo puede diagnosticar MS.