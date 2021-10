'La loca historia del mundo' tendrá serie: Mel Brooks pone en marcha una secuela de su divertida crónica 30 años después

Coincidiendo con el treinta aniversario de la película, Mel Brooks y Hulu han anunciado que están trabajando en 'History of the World Part II', una serie de televisión que continuará 'La loca historia del mundo' ('History of the World Part I'). En la película saltamos entre Edad de piedra, el imperio Romano, la Revolución francesa y la Inquisición española, entre otras muchas. En palabras de Brooks: «Estoy impaciente de contar de nuevo la realidad sobre las disparatadas historias con las que el mundo ha sido estafado para creer que es Historia.