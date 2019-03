Llevó dos meses y casi un millón de dólares salvar la vida de este niño de 6 años no vacunado del tétanos

La mayoría de las personas en EE. UU., por ejemplo, están totalmente vacunadas contra el tétanos cuando ingresan a la escuela, y la primera de las cinco inyecciones ocurre a la edad de 2 meses (se recomiendan las dosis de refuerzo cada 10 años). Desafortunadamente, ese no fue el caso del niño no identificado en este informe, ya que su familia había optado por no vacunarlo bajo cualquier condición.