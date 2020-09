Si alguna vez has cogido una moneda de euro y te has fijado bien fijado, habrás visto que siempre hay una pequeña marca que consiste de dos letras L en mayúscula y entrelazadas. E igual, hasta no tienes ni idea de lo que son. En numismática, eso se conoce como la marca de grabador. En el euro, corresponden a las iniciales de Luc Luycx, que diseñó la cara común de todas las monedas que circulan por la Eurozona.