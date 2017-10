Ok, esto es lo que sabía de los Amish antes de ir al condado de Lancaster hace una semana: viven como en el s. XIX; barba sí, bigote no; van en buggies de caballos muy graciosos; Harrison Ford y Kelly McGillis bailando en un granero a la luz del quinqué. Y esto es lo que he aprendido después de pasar 24 horas en el condado de Lancaster y convertirme en un experto en sociología Amish.