Línea de emergencia holandesa afectada por un corte en las telecomunicaciones de KPN [ing]

Los Países Bajos se han visto afectados por la mayor interrupción de las telecomunicaciones en años, con el número de emergencia 112 eliminado en todo el país. La interrupción, que duró cuatro horas, tuvo su origen en la compañía nacional KPN y afectó a otros proveedores vinculados a su red. KPN dijo que la causa aún no estaba clara, pero que no parecía ser un problema. "No tenemos ninguna razón para pensar que fue (un hacker) y monitoreamos nuestros sistemas 24 horas al día, 7 días a la semana", dijo a Reuters una portavoz de la compañía.