La libertad de salud se destruye en todo el mundo occidental

Nos dicen que somos "libres", pero es solo una mentira. En cada país del mundo occidental, hay una capa tras otra de reglas y regulaciones que gobiernan estrictamente cada área de nuestras vidas. Pero hasta hace poco, había ciertas líneas que aún no se habían cruzado. Una de esas líneas tiene que ver con la integridad corporal. Tenemos un derecho fundamental a decir lo que entra en nuestros cuerpos y lo que no entra en nuestros cuerpos. Cuando cualquier gobierno viola ese derecho fundamental, no importa cuán buenas sean las intenciones,