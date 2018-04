Letizia muestra su verdadera cara...

… esa que yo conozco tan bien desde incluso antes de la boda, cuando se enfrentó a mí sin que hubiera motivos, gritando y señalándome con el dedo, por algo que yo no había ni escrito ni dicho. La altura de sus tacones. También me reprochó el que yo escribiera que estaba triste: “Pero cómo vas a estar triste si eres la única mujer de millones que va a acabar acostándose con el príncipe de sus sueños”. Y tuvo la arrogancia de decirme que yo, antes de escribir o de hablar, llamara primero a La Zarzuela. Que es donde no hay que llamar nunca.