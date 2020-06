Lego pide a sus tiendas que no muestren sus kits con policías

Tras la trágica muerte de George Floyd, miles de protestas han aflorado a lo largo y ancho del globo y las empresas no han tardado en mostrar su solidaridad con la causa. Lego anunció públicamente que se sumaba a la campaña #BlackOutTuesday y que donaría 4 millones. Según The Toy Book, Lego mandó varios emails a sus tiendas para que no publicitasen ciertos kits en los que apareciesen policías o vehículos de rescate. Además, la compañía ha decidido retirar de momento la versión de la Casa Blanca que tenía en venta en su página web.