Las víctimas esperan

He visto levantarse de las tumbas del fascismo como zombis a los que mantienen todavía la ideología del régimen. He visto cómo la ultraderecha ha ido creciendo al calor de aquellos posos que nunca se resolvieron. Amigos míos, el franquismo no se fue nunca, porque nadie le obligó a irse. Una ley de amnistía dictada por las circunstancias y, de nuevo, por el miedo a lo que pudiera ocurrir, dejó sin zanjar las heridas. Nadie las desinfectó, nadie aplicó el resarcimiento a los ofendidos, a los represaliados. Los victimarios salieron indemnes con su