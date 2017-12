Kilian Jornet Everest Speed Records (eng)

Kilian Jornet informó que hizo cumbre en el Everest a través de la Ruta del Norte, sin oxígeno, el 22 de mayo ("12:00 am") y nuevamente el 27 de mayo ("9:30 pm"). Para sus dos ascensiones, no tiene fotos de la cumbre, ni vídeo, ni testigos, sus datos del GPS para el 27 comienza en 8650m y desciende de allí, su rastreo GPS para el 22 da una lectura de elevación de un punto alto de poco más de 8500m, y no llamó a nadie a través de su teléfono satelite desde la cumbre, ni cerca de la cumbre.... (eng)