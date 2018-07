La juez archiva la causa penal del derrumbe con 7 muertos de Los Cristianos

El Juzgado ha archivado la causa penal abierta a raíz del derrumbe de un edificio en Los Cristianos en 2016,al considerar que no puede culparse a nadie en concreto de las 7 muertes,al ser múltiples sus factores.La juez concluye que no puede culparse a Banesto ni a su contratista en exclusiva del colapso, pero sí considera "poco ético y reprochable" que, teniendo desde 2005 en sus manos un informe técnico que advertía de la existencia de graves defectos de construcción y lesiones en el edificio, no avisara de ellos a la comunidad de propietarios