Un juego de cuadrados

Game About Squares es un juego de lógica autoexplicativo y con una curva de aprendizaje increíblemente suave. Funciona en el navegador web, incluyendo en los móviles y tabletas así que no hay excusa. Todo el juego versa sobre cuadrados que hay que empujar para que lleguen a los círculos. A medida que se suben niveles la cosa se va complicando, con formaciones que requieren empuje, giros y demás. En cada pantalla hay un botón para volver atrás o reiniciar el nivel – porque no es raro quedarse «atascado». [via microsiervos]