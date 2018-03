Los jubilados que ganaron millones de dólares encontrando una anomalía en la loto de Massachusetts

En el Huffington Post americano han publicado un larguísimo artículo de Jason Fagone sobre cómo una pareja de jubilados reventaron una de las loterías estadounidenses utilizando puramente análisis estadísticos. Son diez mil palabras, casi un pequeño libro, y la historia merece la pena: The Lottery Hackers: Jerry and Marge go Large. Entre otras cosas te enseña cómo una lotería puede estar matemáticamente mal diseñada, y no ha sido el único caso. [fuente: highline.huffingtonpost.com/articles/en/lotto-winners/