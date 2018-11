EN JAQUE. Otro testigo protegido dio detalles de cómo el sobrino del ex ministro Jaime Yoshiyama captó a falsos aportantes para la campaña electoral de Keiko Fujimori. La campaña de 2016 no fue distinta a la de 2011 para el partido de Keiko Fujimori. Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ex ministro de Alberto Fujimori, Jaime Yoshiyama, “era una pieza fundamental en la estructura de distribución y captación de falsos aportantes” para el fujimorismo.