El mariscal de campo Jalifa Haftar ha afirmado este martes que el país "no está aún preparado para la democracia", agregando que si las próximas elecciones "son un fracaso", sus fuerzas "se harán con el control de todo el país". Jalifa Haftar afirma que Libia "no está aún preparado para la democracia" "Nuestra paciencia está siendo puesta a prueba, y si las elecciones terminan otra vez en un estancamiento, usaremos nuestras células durmientes en las zonas que no están bajo nuestro control para hacernos con todo el país", ha advertido.