¿Por qué la izquierda no secesionista de Cataluña nunca es oída por la del resto de España?

¿Qué decimos, qué defendemos, qué argumentamos, qué pedimos, qué exigimos si no es descortés desde la izquierda no nacionalista de Cataluña al resto de la izquierda de España? Cosas tan básicas, tan elementales, tan esenciales (casi ruboriza señalarlas), como las siguientes: 1. El derecho a decidir no existe. Es una idea (de esas del significante vacío o impreciso) o, si se quiere, un concepto político-jurídico creado por los nacionalismos que ha sido muy útil en el caso de Cataluña, menos en el caso del País Vasco.