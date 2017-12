Italia: pensiones, un enigma sin solución. Menos de tres meses e Italia volverá a un impasse

En particular, pesarán mucho los hechos (pasados) y los proyectos (futuros) sobre el sistema pensionístico. Jubilación y pensiones siguen siendo temas portantes de la narrativa electoral de los partidos y, cómo ocurre en la gran mayoría de los países, cada cual echa la culpa al otro de la fragilidad y del peso del sistema pensionistico. El tema es complejo. Por un lado, hay la necesidad de evitar de disparar el gasto pensionistico para no gravar sobre los demás elementos del estado de bienestar (en particular, la sanidad). Por otro, jóvenes