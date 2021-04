Israel no encuentra evidencia de casos de miocarditis tras la vacunación con Pfizer

El Ministerio de Sanidad de Israel no ha encontrado hasta ahora ninguna evidencia que vincule casos de miocarditis con la vacunación con la inyección de #Pfizer·BioNTech contra la COVID-19. "No hemos observado una tasa de miocarditis superior a la que cabría esperar en la población general. No se ha establecido una relación causal con la vacunación". |