Isabel Díaz Ayuso sobre el coronavirus: “El Gobierno habla de solidaridad con Madrid, pero aquí no llega nada”

En cuanto al material, ¿qué tal funciona la coordinación con el Gobierno central? En los últimos dos días no hemos recibido material. Hablan mucho sobre el material que dicen que nos dan, pero... ¿Pero ayer no recibieron un cargamento del Ministerio? No, nada. En los dos últimos días hemos recibido cero. ¿Y cuándo les dice el Ministerio que va a llegar? A nosotros no nos dice nada. El Gobierno habla en la prensa de solidaridad con Madrid... Pero o no llega o llega muy poco.