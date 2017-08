Invitan a una transexual a una fiesta para poder darle una paliza

A Dakota Kern, adolescente de 18 años, le invitaron a una fiesta en la piscina de unos apartamentos el pasado 16 de agosto, sin saber, que sería el peor día de su vida.Nada más llegar, comenzó a recibir insultos transfóbicos de algunos invitados a la fiesta, por lo que prefirió irse, pero no se lo permitieron. Me agarraban de la cabeza, del cuello y me golpearon muchas veces, cuenta Dakota, hasta que me desmayé. Pero, aunque perdiera el conocimiento, Dakota, pudo ver todo lo que le hacían porque el ataque fue grabado con móviles y subido.