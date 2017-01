'El Intermedio' ficha a Guillermo Fesser para una nueva sección

Mañana jueves 19 de enero, El Intermedio estrena ‘I want to live in America’, reportajes elaborados por Guillermo Fesser desde Estados Unidos. El periodista, guionista y director de cine se convertirá en los ojos del programa de análisis político producido por Globomedia para laSexta, anuncia la cadena en una nota. Fesser explicará, de manera desenfada, cómo será la América de Donald J. Trump cuando el ahora presidente electo sustituya a Obama en la Casa Blanca.