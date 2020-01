Indemnización millonaria para las mujeres engañadas por una productora porno que difundió sus vídeos en Internet

Girls Do Porn ha sido condenada a indemnizar con 12,8 millones de dólares a las 22 mujeres de entre 18 y 22 años a las que engañaron para rodar escenas pornoLa Corte Suprema de California ordena a la productora a "tomar medidas" para borrar los vídeos de las víctimas, pero dos semanas después siguen accesiblesEl juez ve probado que los responsables de Girls Do Porn coaccionaron a sus víctimas para grabar porno bajo la promesa de que no se publicaría