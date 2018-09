"Who’s to blame when a machine botches your surgery?" en Quartz, es un buen artículo que explora las connotaciones éticas y legales de la «responsabilidad» de las inteligencias artificiales aplicadas a la medicina. Si un robot realiza una cirugía y algo sale mal, ¿de quién es la culpa? ¿Del fabricante del robot? ¿De la persona que programó y revisó el código? ¿De los médicos que lo supervisaban? ¿De nadie?