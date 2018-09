El impacto de la renta de garantía de ingresos en Euskadi

El análisis muestra que la RGI tiene un impacto sustancial en la reducción de la pobreza para las diferentes medidas y umbrales utilizados. A pesar de esto, la pobreza no se erradica por completo porque hay personas pobres que no cumplen con los requisitos y porque en algunos tipos de unidades familiares la cuantía recibida no es suficiente. La RGI en sí misma no retrasa la salida a un empleo. Las políticas activas destinadas a los beneficiarios de la RGI tienen un fuerte impacto positivo en la en la en la reincorporación al mercado laboral.