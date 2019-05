Iglesias no asegura la investidura de Sánchez si no hay un gobierno de coalición

“Si no nos ponemos de acuerdo, no habrá mayoría en el Parlamento” y la condición para ese acuerdo es formar un gobierno de coalición. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, desconfía de Pedro Sánchez y ni siquiera da por sentado un apoyo para su investidura si el ganador de las elecciones no se aviene a facilitar un gobierno bicolor con la inclusión del tinte podemita.